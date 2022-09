Gottfried Friedrichs, nach eigenen Angaben Spezialist für veredelte Fisch-Delikatessen und Marktführer im hochwertigen Feinfisch-Segment in Deutschland, steht zum Verkauf. In den vergangenen Jahren hatte das Hamburger Unternehmen verschiedene Konsolidierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt.

So wurden unter anderem Strukturen verschlankt und die Produktion an einem Standort gebündelt. „Das Unternehmen wurde unter Einsatz erheblicher Ressourcen restrukturiert und auf einen guten Weg gebracht und soll nun altersbedingt an einen strategischen Partner zur erfolgreichen Weiterentwicklung verkauft werden“, so Mathias Schlüter, Geschäftsführer von Gottfried Friedrichs. Der gerade angestoßene Verkaufsprozess findet unter Führung von Deloitte statt.

Derzeit gehören zum Unternehmen der Standort Hamburg mit 31 Mitarbeitern, u.a. in Vertrieb und Marketing, sowie der komplett modernisierte und erweiterte Produktionsstandort Doble in Polen mit 190 Mitarbeitern: Hier werden alle Lachs- und Caviarprodukte sowie Matjes veredelt, ein großer Teil der Arbeitsschritte davon nach wie vor in traditioneller Handarbeit.