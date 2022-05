2014 von Sandra Wimmeler und Denis Lönnendonker in der Vulkaneifel gegründet, will die Windspiel Manufaktur mit hoher Qualität beim Premium Dry Gin und Windspiel Alkoholfrei sowie mit innovativen Gin-Varianten überzeugen. Das Besondere: Die Gins werden aus Kartoffelalkohol anstatt aus dem üblich verwendeten Getreide hergestellt. Dabei werden nicht irgendwelche Kartoffeln verwendet – sie stammen aus heimischem Anbau, gewachsen in den steinigen Böden der Vulkaneifel.

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft mit Hauptsitz in Meckenheim gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Vertriebsgesellschaften für Wein, Schaumwein, Spirituosen und alkoholfreie Spezialitäten der gehobenen Kategorie in Deutschland.