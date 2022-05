Otmar Frauenholz (44, Foto) ist seit Anfang Mai 2022 neuer General Manager der deutschen Niederlassung des italienischen Kaffeeherstellers Illycaffè Deutschland mit Sitz in München. Frauenholz bleibt nach Unternehmensangaben weiterhin General Manager der österreichischen Niederlassung des Unternehmens, die er seit Januar 2020 leitet.

Der 44-Jährige folgt auf Guiseppe Taccari, der sich in der Unternehmenszentrale in Triest neuen Aufgaben zuwendet. Frauenholz war vor seiner Tätigkeit für Illycaffè zuletzt in der Funktion als Business Development & Project Lead beziehungsweise Director Nespresso Professional und Mitglied der Geschäftsleitung bei Nespresso Österreich und davor zuletzt als General Manager European Channels Group bei Xerox Austria tätig.

Frauenholz ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien mit Auslandsaufenthalten unter anderem an der Manchester School of Management.