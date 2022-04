Das bevorstehende Osterfest erfreut sich dabei als Geschenkanlass für süße Leckereien großer Beliebtheit. 58 Prozent der Befragten möchten zu Ostern anderen Menschen mit Süßigkeiten eine Freude machen.

Ganz vorn bei den Geschenkanlässen für Süßigkeiten liegt jedoch „ein kleines Dankeschön“ (73 %), gefolgt von „Advent/Weihnachten“ (67 %), „Geburtstag“ (72 %) und „Mitbringsel bei Einladungen/Partys“ (52 %). Mit deutlichem Abstand dahinter nannten die Befragten als weitere Geschenkanlässe für Süßwaren „Muttertag“ (34 %), gefolgt von „Halloween“ (30 %) sowie „Valentinstag“ (25 %) und Jubiläen (16 %).

„Nur so, ohne besonderen Anlass“ wurde von 30 % der Befragten angeführt.

Comeback für den Schoko-Osterhasen

Zu Ostern hat die deutsche Süßwarenindustrie in diesem Jahr rund 239 Millionen Schoko-Osterhasen produziert. Das seien gut elf Prozent mehr als im Vorjahr, berichtete der BDSI in der vergangenen Woche gestützt auf eine Umfrage unter seinen Mitgliedsunternehmen.

Rund die Hälfte der Schoko-Hasen - etwa 119 Millionen Stück - wurden in den letzten Wochen an den deutschen Lebensmittelhandel sowie an Kaufhäuser und Fachgeschäfte in der Bundesrepublik ausgeliefert. Der Rest ging ins Ausland, vor allem in europäische Nachbarländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien und Südafrika.

Am beliebtesten war dabei nach wie vor der klassische Osterhase aus Vollmilchschokolade. Aber auch Osterhasen aus zartbitterer oder weißer Schokolade und Dekofiguren wie kleine Lämmer, Möhren oder Küken aus Schokolade seien im Trend, ebenso Schoko-Eier.