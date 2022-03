Logistik Der Joghurt muss teurer werden

Die Transportbranche steht mit dem Rücken an der Wand: Fahrermangel, hohe Dieselpreise und zu starre Preisgleitklauseln. Viele Lkw seien bereits stillgelegt und damit ihre Transportkapazitäten. Staatssekretär Oliver Luksic (Foto) aus dem Verkehrsministerium sagt: „Der Joghurt muss teurer werden.“ Der Verbraucher soll also tiefer in die Tasche greifen. Von Entlastungen durch eine geringere Mehrwert- oder Mineralölsteuer hält er dagegen wenig. Die Transporteure wollen demonstrieren.