Personalie Führungswechsel bei L'Oréal Deutschland

Klaudija Tomsic (Foto) übernimmt zu Juni 2022 die Geschäftsführung der L’Oréal Consumer Products Division (CPD) in Österreich und Deutschland. Sie tritt damit die Nachfolge von Anna Weste an, die nach drei Jahren an der Spitze in den Mutterschutz geht. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.