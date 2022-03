Unter der Holding InFamily Foods stehen künftig die beiden Unternehmensmarken The Family Butchers (TFB) für tierische Proteine sowie The Plantly Butchers (TPB) für Lebensmittel auf pflanzlicher Proteinbasis.

„Unser Ziel ist es, neue Wege für die Produktion von qualitativ hochwertigen, nachhaltigen und natürlich schmackhaften Lebensmitteln zu finden – und das für heutige als auch für kommende Generationen“, so Hans-Ewald Reinert, Gesellschafter von InFamily Foods. „Unter InFamily Foods bündeln wir daher unsere Aktivitäten und schaffen ein neutrales Fundament, auf dem wir unsere beiden Unternehmenssäulen Wurstwaren (TFB) und Lebensmittel auf pflanzlicher Proteinbasis (TPB) losgelöst voneinander weiterentwickeln können. Unsere Tradition und verlässlichen Werte als Familienunternehmen bleiben dabei jedoch weiterhin unsere solide Basis.“

Dr. Wolfgang Kühnl, ebenfalls Gesellschafter von InFamily Foods, erklärt: „Die Food-Branche befindet sich im Wandel. Als Unternehmen in einem dynamischen Markt wollen und müssen wir daher in Zukunft in der Lage sein, noch schneller und flexibler zu agieren, um unser Angebot orientiert an den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher anzupassen und weiterzuentwickeln. Mit InFamily Foods gehen wir daher einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung.“