Die Bremerhavener Fischmanufaktur strebt mit MSC-zertifiziertem Thunfisch aus eigener Fischerei und Produktion in das SB-Regal, den sie bisher einzig als Frisch- oder TK-Ware angeboten hat.

Fischsortiment Deutsche See geht mit Thunfisch ins SB-Regal

Bildquelle: Deutsche See

Die neuen Thunfischprodukte seien ein weiterer Schritt des Bremerhavener Unternehmens, sich im Lebensmitteleinzelhandel durch SB-Konzepte zu etablieren. Für alle Verkaufsflächen von SB-Fisch bieteman jetzt das passende Sortiment an: Von SB-Tiefkühlfisch, SB-Frischfisch sowie SB-Räucherfisch bis hin zu SB-Sushi, erklärt das Unternehmen. Der Thunfisch werde mit eigenen Schiffen aus MSC-zertifizierten Beständen im Indischen Ozean gefischt und gelange danach auf dem schnellsten Weg zur Verarbeitung in die eigene Produktion und danach mit Deutsche See-Lkw schnell in den Markt.