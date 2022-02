Nach fast 60 Jahren treten die belgischen Meeresfrüchte-Pralinen aus Schokolade in einem neuen Erscheinungsbild auf. „Durch die Veränderung unseres Designs und unserer Marke wollen wir den unvergleichlichen Geschmack von Schokoladen-Meeresfrüchten einer breiteren Zielgruppe näherbringen“, so Tom Snick, CEO von Guylian. „Die Verpackung hat ein moderneres und frischeres Design, während das luxuriöse Aussehen beibehalten wird.“

Guylian setze bald bewusst auf ein begrenzteres Sortiment, das ganzjährig erhältlich sein soll. Im Fokus stehen dabei die bekannten Produkte: die Original Belgischen Meeresfrüchte-Pralinen und Seepferdchen sowie die „Temptations“, einzeln verpackte Seepferdchen, und die Guylian Premium Tafelschokolade.

Darüber hinaus wird Guylian thematische Verpackungen zu Ostern, Muttertag, Valentinstag und Weihnachten auf den Markt bringen. Das Design der Duty-Free-Verpackung wird

ebenfalls überarbeitet. Die Guylian Produkte im neuen Verpackungsdesign werden ab April im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich sein.

Im Zuge des Relaunchs will Guylian zudem verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. So verpflichtet sich Guylian beispielsweise, zu 100 Prozent mit Fair Trade-Kakao zu arbeiten. Damit

wird den Lieferanten ein fester Kakaopreis garantiert. Darüber hinaus wurden alle neuen Verpackungen laut Unternehmensangaben so konzipiert, dass sie vollständig recycelbar sind. Seit diesem Jahr sei der Produktionsstandort in Sint-Niklaas zudem klimaneutral: die CO2-Emissionen seien auf das kleinstmögliche Maß reduziert und alle anderen Emissionen kompensiert worden.