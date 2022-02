Der Westfälisch-Lippische Bauernverband (WLV) schlägt Alarm: Viele Schweinemastbetriebe seien angesichts hoher Futterkosten, desaströser Erzeugererlöse und fehlender Absatzmöglichkeiten in eine extreme Notlage geraten. Ein Krisengipfel endete mit einem Appell an die Politik und den Handel.

Hubertus Beringmeier, Präsident des WLV und Sprecher für den Bereich der Schweinehaltung im Deutschen Bauernverband, fand in seiner Analyse klare Worte: „Durch die Folgen der Corona-Pandemie, zum Beispiel die vielen ausgefallenen Volksfeste, ist unser inländischer Absatz in weiten Teilen weggebrochen. In Kombination mit extrem hohen Futterkosten stehen wir vor einer dramatischen Situation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten.“

Es drohe ein flächendeckender Zusammenbruch der Strukturen – sowohl in der Landwirtschaft, als auch in den vor- und nachgelagerten Bereichen. „Wir fordern die Bundesregierung auf, unseren Tierhaltern weiterhin den Zugang zu Corona-Hilfen zu ermöglichen, wie er auch anderen Wirtschaftsbereichen gewährt wird. Außerdem brauchen wir umgehend Klarheit, wie der angestrebte Umbau der deutschen Tierhaltung finanziert werden soll.“

Anlass für Beringmeiers Appell war ein digitaler Krisengipfel des WLV, an dem nach Verbandsangaben annähernd 500 Personen teilgenommen hatten.

Carsten Spieker, Sprecher des Arbeitskreises Ferkelerzeugung im WLV, sieht neben der Politik auch den Lebensmitteleinzelhandel, die Großverbraucher und die Gastronomie in der Pflicht: „Diese Akteure legen angeblich großen Wert auf regionale Erzeugnisse. Wenn dies tatsächlich ernst gemeint ist, dann haben sie jetzt die Gelegenheit, gemeinsam mit uns zeitnah Preismodelle zu entwickeln und in den Markt einzuführen, die unseren Schweinehaltern angemessene Erzeugerpreise ermöglichen.“