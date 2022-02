Das Foodtech-Unternehmen, das sich auf „Complete Food“ in Form von Drinks, Riegeln, Pulvern und Hot Bowls spezialisiert, konnte im Jahr zuvor seinen Umsatz gar verdreifachen. Nach viereinhalb Jahren erzielt das Start-up nun ein Jahresergebnis von 100 Millionen Euro. In mehr als 30 europäischen Ländern bedient es online über 500.000 Kunden, zudem ist es in sechs Ländern im Einzelhandel vertreten. Damit zählt YFood nach eigenen Angaben zu einem der am schnellsten wachsenden Foodtech-Start-ups in Europa.

Das Multichannel-Modell will YFood weiter ausbauen. So plant das Unternehmen bereits den US-Eintritt und hat den ersten Mitarbeiter in den USA eingestellt. Derweil soll am Hauptsitz in München die Belegschaft von aktuell über 150 Mitarbeiter auf rund 250 anwachsen.

In Deutschland ist YFood mit bis zu zwölf Sorten an 20.000 Points of Sales verfügbar, darunter Rewe, Edeka, Rossmann und Kaufland. „Wir sind mit dem Ansatz eine der wenigen Consumer-Brands, die sowohl den Direct-to-Consumer- als auch Retail-Channel gleichermaßen erfolgreich bedienen“, sagt Noel Bollmann, CEO und Gründer von YFood.