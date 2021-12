Zum 1. Januar 2022 entsteht aus den Rohwarenabteilungen von Bio Partner, Pakka Group und Ecornaturasì in Zusammenarbeit mit Bio Development ein neues Rohstoff-Handelsunternehmen unter dem Namen Biodina SA. Der deutsche Sitz ist in Konstanz.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf biologisch produzierte und fair gehandelte Rohwaren in den folgenden Bereichen: Nüsse, Hülsenfrüchte und Saaten, Trockenfrüchte, Früchte und Gemüse (gefroren und verarbeitet) sowie Süßungsmittel und Ergänzungssortiment.

Mit der Zusammenführung in ein gemeinsames Unternehmen bündelt Biodina die Kompetenzen und will dadurch die weltweiten Projekte der beteiligten Firmen stärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch sollen die Landwirte noch direkter unterstützt und die Verfügbarkeit der qualitativ hochwertigen Rohwaren langfristig gesichert werden.

Die Geschäftsleitung besteht aus Daniel von Meißner (Vorsitz), Erol Bay (Einkauf) und Sebastian Apfelstädt (Verkauf). Der Hauptsitz von Biodina befindet sich in Schlieren (Schweiz).