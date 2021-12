Im Namen des Aufsichtsrats gab Vorsitzender Sybren Attema bekannt, dass Schumacher zum 1. Januar 2022 für eine weitere vierjährige Amtszeit zum CEO bestellt werde.

Attema erklärte: „Friesland Campina befindet sich mitten in einer mehrjährigen Transformation, wobei intensiv am Erfolg und an der Zukunftsfähigkeit von Genossenschaft und Unternehmen gearbeitet wird.“ Er ergänzte: „Bei der Wiederbestellung von Hein Schumacher stehen für den Aufsichtsrat Ruhe, Kontinuität und die Fortsetzung der eingeführten Strategie im Vordergrund. Wir haben vollstes Vertrauen, dass Hein Schumacher zusammen mit seiner Führungsmannschaft den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortsetzen wird.“