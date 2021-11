Verpackungsspezialist Alpla baut Präsenz in Asien aus

Die Alpla Group, Spezialist für Recycling und Verpackungslösungen, stärkt seine Präsenz in Asien. Zum 1. Januar 2022 wird der Hauptsitz der neuen Region Asia-Pacific (APAC) in Singapur in Betrieb gehen. Sie geht hervor aus den Regionen Nordostasien und Südostasien und umfasst Standorte in China, Thailand, Vietnam und den Philippinen.