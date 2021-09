Das teilte Berentzen am Mittwoch mit. „Mit Jens Stachowiak konnten wir einen in der Getränkebranche überaus erfahrenen Vertriebsleiter gewinnen“, so Oliver Schwegmann, Vorstand der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft. Zuletzt war der gebürtige Haselünner Stachowiak als Sales Director und Mitglied des Management Teams bei der Heineken Deutschland GmbH tätig. Davor hatte der 46-jährige über viele Jahre bei Anheuser-Busch InBev Deutschland verschiedene Positionen inne, unter anderem als Nationaler Feldleiter und Account Director.

Der bisherige Vertriebsleiter für das Markenspirituosengeschäft, Bernd Holzhausen, verlässt die Berentzen-Gruppe laut Mitteilung auf eigenen Wunsch, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.