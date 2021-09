Melitta Professional präsentiert sich von nun an mit einem überarbeiteten Markenauftritt. Mit neuem Logo und neuer Webseite soll die Ausrichtung des Unternehmens der Melitta Gruppe auf gewerbliche Kunden im Außer-Haus-Markt noch deutlicher sichtbar sein.

Der neue Markenauftritt wird sukzessive über alle Kommunikationskanäle und das gesamte Produktportfolio ausgerollt. Die Implementierung erfolgt weltweit in allen Märkten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das bekannte Markenlogo verschwindet allerdings nicht ganz: Dort, wo eine sinnvolle Integration ins Medium möglich ist, taucht die rote Melitta Fahne als begleitende Veredelung wieder auf, heißt es.

Seit Anfang September ist auch der neu gestaltete Internet-Auftritt in allen Ländern zu sehen. Dort beschreibt das Unternehmen nicht nur sein Produkt-Portfolio für ganzheitliche Lösungen im Außer-Haus-Markt – Kaffee, Kaffeemaschinen, Technischer Kundendienst, digitale Lösungen, Finanzierung – sondern gibt auch Einblick in die Technologien der Kaffeemaschinen, die Kaffeemaschinenproduktion in Minden, die Kaffeekompetenz von Melitta, den Kundenservice und die Infrastruktur für digitale Services. Dem Thema Nachhaltigkeit wird auf der Website eine Sonderstellung eingeräumt.