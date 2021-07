Der Lebensmittelkonzern Nestlé forscht mit mehreren Partnern an Fleischersatz-Produkten. Nestlé will ebenfalls den Markt für im Labor gezüchtetes Fleisch erschließen.

Der Schweizer Konzern arbeitet zu diesem Zweck zusammen mit externen Partnern und Startups wie Future Meat Technologies, einem Spezialisten aus Israel. Wie aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, arbeiten Wissenschaftler von Nestlé mit der israelischen Firma Future Meat Technologies zusammen, um das Potenzial von kultiviertem Fleisch zu erforschen. Gemäss Reinhard Behringer, Leiter des Nestlé Institute of Material Sciences bei Nestlé Research, investiert der Konzern seit mehreren Jahren in die Entwicklung eigener Technologien für pflanzliche Fleischalternativen. Diese Technologien könnten zu tierfreundlichen Alternativen führen, „die nahrhaft und nachhaltig sind und in Bezug auf Geschmack, Aroma und Textur dem Fleisch nahekommen“, wird Behringer in der Meldung zitiert.