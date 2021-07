Mit Blick auf die Nachhaltigkeitsziele 2020 hat Emmi in allen Fokusbereichen Fortschritte erzielt. So verarbeitet Emmi in der Schweiz wie angestrebt fast nur noch nachhaltig produzierte Milch. Ende 2020 erfüllten bereits 93 Prozent der 822 Millionen Kilogramm von Emmi in der Schweiz verarbeiteten Milch die Kriterien des neuen Branchenstandards

„Nachhaltige Schweizer Milch“. Die restlichen Zulieferbetriebe sind in der Umstellung. Auch konnten die eigenen Treibhausgasemissionen gruppenweit im Vergleich zum Basisjahr 2014 um ein Viertel gesenkt werden.

Eine Herausforderung stellen Kreislaufthemen wie Abfall und Verpackungen dar. „Zwar konnten wir von 2017 bis 2020 unsere Lebensmittelabfälle in der Schweiz um mehr als 10 % senken. Insgesamt bleiben wir aber bei der Entwicklung der Abfallmenge hinter unseren Erwartungen. Ebenso machen die Verpackungs- und Recyclingsysteme nur langsame Fortschritte“, heißt es im Nachhaltigkeitsbericht. Emmi hatte sich eine Reduktion um 20 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2017 zum Ziel gesetzt.

Seit 2011 publiziert Emmi regelmässig Nachhaltigkeitsberichte gemäss den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI).