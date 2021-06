Nach einer Pressemeldung beschäftigt Burton's rund 2.000 Mitarbeiter an sechs Produktionsstandorten in Großbritannien und erwirtschaftete in den vergangenen 12 Monaten einen Umsatz von mehr als 275 Millionen Pfund Sterling (rund 319 Millionen Euro). Burton's produziert laut Ferrero einige der beliebtesten Marken auf dem britischen Keksmarkt, darunter Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's und Thomas Fudge's.

Im Rahmen der Transaktion wird CTH auch die sechs Produktionsstätten in Großbritannien übernehmen.