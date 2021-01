Freiberger Lebensmittel: Unterstützung der Masthuhn-Initiative

Anzeige

Die Europäische Masthuhn-Initiative ist eine Selbstverpflichtung für mehr Tierwohl, die von der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt und europäischen Tierschutzorganisationen ins Leben gerufen wurde. Ziel der Initiative ist es, den größten Missständen in der Hühnermast entgegenzuwirken und Maßnahmen zu etablieren, die deutlich über die Standards des Tierschutzes in Deutschland hinausgehen.

Freiberger verpflichtet sich in Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern, die definierten Standards in der Masthuhnhaltung bis spätestens 2026 umzusetzen. Im Schwerpunkt geht es darum, Besatzdichten zu reduzieren, Überzüchtung einzuschränken, Ställe tierfreundlicher und die Schlachtung der Hühner weniger leidvoll zu gestalten. Weiterhin soll die Zucht auf langsam wachsende Rassen umgestellt werden.

Als weltweit größter Hersteller von Handelsmarken-Pizzen ist Freiberger bewusst, dass es eine hohe Verantwortung für die Umwelt trägt. „Die Masthuhn Initiative steht im Einklang mit unserem Anspruch an eine ressourcenschonende Produktion unserer Produkte, deshalb begrüßen wir die Vereinbarung mit der Albert Schweitzer Stiftung. Wir sehen darin einen nachhaltigen Ansatz zur Verbesserung der Haltungsbedingungen in der Geflügelmast.“ so ein Unternehmenssprecher. Ergänzend hebt dieser hervor: „Das Bewusstsein für Tierwohl und artgerechte Haltung nimmt bei unseren Kunden, bei den Konsumenten und auch in unserem Unternehmen stetig zu. Auch aus diesem Grund möchten wir uns verstärkt für mehr Tierschutz einsetzen.“

Das Unternehmen engagiert sich schon seit vielen Jahren für die nachhaltige Herstellung von Lebensmitteln. Schon früh wurden Management-Systeme für Umwelt und Energie eingeführt. Weiterhin ist Freiberger beispielsweise Mitglied im Round Table of Sustainable Palm Oil (RSPO), verwendet MSC zertifizierten Thunfisch und FSC Verpackungsmaterial. Ebenso beharrlich wird an der Reduzierung von Kunststoff in Umverpackungen gearbeitet.