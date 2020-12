Drogerieartikel: Beiersdorf und Sabic starten Kooperation

Anzeige

Beiersdorf und das Chemieunternehmen Sabic gehen eine Kooperation ein. Ihr Vorhaben ist es, nachhaltige Kosmetikverpackungen einzusetzen, die zertifiziertes, erneuerbares Polypropylen (PP) aus Sabics „Trucircle“ Produktportfolio enthalten. Bei der Herstellung des erneuerbaren PP werden fossile Rohstoffe durch pflanzenbasierte ersetzt. So will das Hautpflegeunternehmen dazu beitragen, den Einsatz von fossilem Neuplastik in seinen Produktverpackungen weiter zu reduzieren, heißt es in einer Pressemitteilung.