Veltins: Michael Schauerte übernimmt Gastro-Export

Die Brauerei C. & A. Veltins stellt die Weichen für die Fortentwicklung ihres gastronomischen Auslandsgeschäfts: Ab Januar 2021 wird Michael Schauerte (Foto) als Director International Sales On Trade die verantwortliche Führung für das Auslandsgeschäft Gastronomie von Veltins übernehmen. Er war seit 2004 mit verschiedenen Exportaufgaben für die Erdinger Brauerei tätig, zuletzt als Regional Sales Manager und Head of Export Marketing. Schauerte ist von Haus aus Export-Experte und konnte seine bierspezifischen Vertriebskenntnisse in den letzten Jahren stetig erweitern. Der gebürtige Sauerländer wird dank seiner internationalen Marketing- und Vertriebserfahrungen die Zusammenarbeit mit Distributionspartnern und Importeuren voranbringen.

Die Veltins-Exportbemühungen in den Schwerpunktmärkten Italien, Spanien, Niederlanden, Großbritannien und USA haben zuletzt Früchte getragen. Mit einem Ausstoß von 192.000 Hektoliter verfolgt die Brauerei in den Auslandsmärkten eine stabile Fortentwicklung.