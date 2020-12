Conditorei Coppenrath & Wiese: Geschäftsjahr 2020 verlief planmäßig

Anzeige

Der Gesamtumsatz wird in Höhe von 440 Millionen Euro (2019: 420 Millionen Euro) erwartet. „Der Absatz unserer Produkte hat sich ordentlich entwickelt. Insgesamt konnten wir eine Verschiebung in unserem Sortiment von großen zu kleineren Artikeln beobachten, da es im Frühjahr weniger Möglichkeiten gab, sich in größerer Runde zu treffen. Davon profitierten besonders unsere einzeln portionierbaren Blechkuchen der Range ‚Cafeteria fein & sahnig‘ und die neue Linie ‚Café Landhaus‘ sowie das gesamte Brötchen-Sortiment“, sagt Geschäftsführer Peter Schmidt (Foto). „Darüber hinaus haben wir auch die Nachfrage nach kleineren Torten mit erfolgreich eingeführten Produkten wie der neuen Range ‚Lust auf Torte‘ bedient. „Ungeachtet der großen Herausforderungen in diesem Jahr halten wir am Wachstumsziel von 25 Prozent im Zeitraum 2018 bis 2023 fest.“

20 Prozent des Umsatzes erwirtschaftete das Unternehmen in diesem Jahr durch den Export. Das USA-Geschäft wächst dabei weiter, während sich Großbritannien auf Vorjahres-Niveau bewegt. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit Dr. Oetker auf internationaler Ebene fortgesetzt.

Gemeinsam mit der Oetker-Gruppe setzt Coppenrath & Wiese seit 2017 ein umfassendes Investitionsprogramm um, in das bisher rund 170 Millionen Euro flossen. Aktuell wird am Logistik-Standort in Atter das Hochregallager erweitert und mit einem neuen Regalsystem ausgestattet, mit dem der vorhandene Stellplatz noch effizienter genutzt werden kann. Die Baumaßnahme soll im Sommer 2021 abgeschlossen werden. Insgesamt steigen dadurch die Lager-Kapazitäten in Atter um rund 50 Prozent.

In Mettingen baut das Unternehmen die Herstellungskapazitäten planmäßig weiter aus. Inzwischen wurde eine neue Produktionslinie zur Herstellung von Cheese-cakes erfolgreich in Betrieb genommen. Zwei Linien für Fertigkuchen befinden sich derzeit im Aufbau, für die im ersten Quartal 2021 nochmal bis zu 100 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Im November dieses Jahres begann außerdem der Bau eines neuen Engineering-Zentrums, das bis zum Sommer 2021 fertiggestellt werden soll.