The Family Butchers: Herz für Fleisch aus der Region

In Kooperation mit dem Schlachthof Brand hat The Family Butchers (TFB) sieben Landwirte aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen dafür gewonnen, in Zukunft gemeinsam mit ihnen das „Reinert HerzensSache“-Konzept umzusetzen. Daraus entsteht die „Reinerts Genuss-Genossenschaft“.