Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie: Neue Leiterin

Prof. Dr. Barbara Sturm (Foto) hat die Leitung des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB) und in gemeinsamer Berufung die Professur für „Agrartechnik in bioökonomischen Systemen“ an der Humboldt-Universität zu Berlin übernommen. Anlässlich ihrer öffentlichen Amtseinführung war die brandenburgische Wissenschaftsministerin Dr. Manja Schüle zu Besuch.