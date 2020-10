Beemster & Klaver Kaas: Gemeinsame Firma gegründet

Anzeige

Am 30. September 2020 wurden die Verträge für „Kaas van Noord-Holland“ (Käse aus Noord-Holland“) unterzeichnet. Jan Roelofs, Managing Director Deutschland & International (Foto), der Beemster-Käserei wird genau wie Marcel Klaver, Inhaber von Klaver Kaas, Teil des Führungs-Teams von Kaas van Noord-Holland. Roelofs: „Durch die steigende Nachfrage nach Milchprodukten haben Händler Bedarf an Käse mit besonderen Produkteigenschaften. Mit dieser neuen Zusammenarbeit möchten wir unsere Kräfte bündeln, um aus den immer differenzierteren Milchströmen besseren Mehrwert für alle zu schaffen. Wir sehen hierin gute Chancen, unser Sortiment an echten, noordholländischen Spezialitäten auszubauen. Hiermit können wir kreativ, flexibel und individuell mehr Maßarbeit für die Wünsche unserer Kunden bieten.“ Die spezifische Unternehmenskultur beider Partner bleibt in der Zusammenarbeit erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.