Fritz-Kola: Kooperiert mit der Winkels Gruppe

Fritz-Kola findet im Familienunternehmen Winkels einen neuen Partner für nachhaltige Abfüllung. Die beiden Getränkehersteller konzipieren in einem Gemeinschaftsprojekt bei der Alwa Mineralbrunnen GmbH eine Glas-Abfüllanlage nach neusten Standards. Der Produktionsstart ist für 2021 geplant.

Anzeige

Die Fritz-Kulturgüter GmbH kooperiert künftig mit der Winkels Gruppe – einem der größten Getränkehersteller Deutschlands. Das Familienunternehmen baut am Standort der Alwa Mineralbrunnen GmbH in Sersheim bei Stuttgart eine neue Glas-Abfüllanlage für das gesamte Sortiment der Fritz-Kulturgüter GmbH. Mit dem Neubau möchte Winkels konkret auf die Bedürfnisse des Hamburger Unternehmens eingehen. Derzeit befinden sich die beiden Getränkehersteller in der gemeinsamen Planung der Rampe, die ab Anfang 2021 sowohl das gesamte Fritz-Sortiment als auch Teile des Winkels-Sortiments abfüllen soll.