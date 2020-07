Möhren: Endlich wieder Saison

Anzeige

Besonders jetzt überzeugen die Möhren mit ihrer Frische und dem knackigen Biss. Den ganzen Sommer und bis in den Herbst hinein gelangen die Möhren nach einem Wasch- und Sortierprozess direkt in die Geschäfte. Erst im Herbst beginnen die Landwirte mit der Lagerung in dunklen und kühlen Hallen. Dadurch sind sie fast das gesamte Jahr über regional einzukaufen. Je nach Umfang der Ernte wird das Angebot im Frühjahr mit Möhren aus südlichen Ländern wie Israel ergänzt bis die Saison in Deutschland wieder startet.