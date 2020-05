Vion: Stoppt Produktion im Schlachthof Bad Bramstedt

Anzeige

Etwa ein Drittel der über einen Subunternehmer beschäftigten Arbeitskräfte in Schlachtung und Zerlegung hat sich mit dem Corona Virus infiziert.Vorgesehen ist, dass die Belegschaft zunächst in außerplanmäßige Betriebsferien geht. Am Mittwoch der vergangenen Woche waren zunächst zwei Mitarbeitern an einer CoVid-19-Infektion erkrankt. Bei den daraufhin veranlassten Corona-Tests der örtlichen Gesundheitsbehörden wurde bis Sonntagnachmittag bei mehr als 50 der insgesamt 260 Mitarbeiter des Schlachthofs ein positives Ergebnis festgestellt. Bei 90 Prozent der positiv getesteten Personen sind bisher keine Symptome aufgetreten. Die Mehrheit der infizierten Beschäftigten lebt in einer zu Wohnungen umgebauten ehemaligen Bundeswehrkaserne in Kellinghusen (Kreis Steinburg), einige andere Mitarbeiter wohnen privat in den Kreisen Bad Segeberg, Plön, Hamburg und Kiel. Vion kooperiert seit Beginn der ersten Erkrankungen sehr eng mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Die Kreise haben z. T. häusliche Quarantäne angeordnet. Die betroffenen Arbeiter sind deutscher, albanischer und rumänischer Nationalität. Alle Mitarbeiter sind in Deutschland sozial- und krankenversichert.

Als systemrelevantes Unternehmen in der Corona-Krise sichert Vion in Absprache mit den Kunden des Schlachthofes Bad Bramstedt die Belieferung mit sicheren Lebensmitteln von anderen Standorten zu. Als verlässlicher Partner der Landwirtschaft wird Vion in den nächsten Wochen Schlachttiere aus Norddeutschland an anderen Standorten verarbeiten. Vion verfügt über ein umfassendes Netz an Produktionsbetrieben in Deutschland und in den Niederlanden und wird die Warenströme entsprechend umlenken.