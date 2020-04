Das Beste zum Wochenende: Das sind gute Nachrichten

Anzeige

1. Das Leben geht weiter!

Zumindest an manchen Stellen. Das Start-up Teaballs hat den Gütenachweis für Lebensmittel-Kleinbetriebe (GLK) vom Institut Fresenius erhalten. Das Start-up entwickelt mit Teaballs einen löslichen Tee-Extrakt, der den mobilen Teegenuss ohne lästigen Teebeutel ermöglicht, quasi der To-Go-Tee für die mobile Gesellschaft.

2. Brancheninitiative Logistik hilft

Logistik als Nadelöhr in der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Arzneimitteln, Hygienebedarf? Die Initiative: „#Logistikhilft“ will alle in Transport und Logistik operativ Tätigen unterstützen, damit die Versorgung von Gesellschaft und Wirtschaft sichergestellt ist. Ziel: Faire Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer.

3. Festivals fallen aus! Wie wäre es mit einer Auktion?

Vom 15. bis zum 21. Juni können auf www.lesvinsdebordeauxleurdisentmerci.com Weine, Seminare an der École du vin, Verkostungen, Übernachtungen oder Veranstaltungen auf unterschiedlichen Weingütern ersteigert werden. Der Erlös der Charity-Aktion kommt dem Universitätsklinikum Bordeaux zugute.

4. Hoch die Tassen!

Neue Studie legt nahe, dass Bitterstoffe in Lebensmitteln wie Kaffee das Infektionsrisiko verringern könnten. Wissenschaftler aus Shanghai haben auf der Suche nach einem geeigneten Medikament gegen Covid-19 diese Entdeckung gemacht. Die Forscher stießen bei ihrer Arbeit auf spezielle Typ-2-Geschmacksrezeptoren, die eine wichtige Rolle bei den Abwehrmechanismen des Menschen spielen können. Diese Rezeptoren lassen sich durch zahlreiche Bitterstoffe aktivieren! Hauptfunktion der Rezeptoren: mögliche Infektionskrankheiten abzuwehren, die durch Bakterien, Viren und Parasiten verursacht werden. In diesem Sinne: bleiben Sie gesund!

5. Es wird weiter fleißig gespendet

Molkerei Berchtesgadener Land startet für alle Landwirte eine Soforthilfe von 1000,- Euro pro Betrieb. Das Unternehmen Hausengel verteilt 3.000 OP-Masken und weitere Schutzmasken an Betreuungskräfte. 10X Innovation verschenkte an Berufsgruppen, die gerade besonders viele Überstunden machen müssen, 40.000 wkup-Coffee-Shots.