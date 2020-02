Thomas Mönkemöller (Foto), Geschäftsführer für die DACH-Region bei der Alfred Ritter GmbH & Co. KG, verlässt zum 30. April das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen Aufgaben in der Lebensmittelbranche zuzuwenden. Ihm folgt zum 1. Mai 2020 Michael Lessmann als neuer Geschäftsführer DACH.

Andreas Ronken, Vorsitzender der Geschäftsführung der Alfred Ritter GmbH & Co. KG., dankte Thomas Mönkemöller für die fast 20-jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Michael Lessmann verfüge über umfangreiche In- und Auslandserfahrung im FMCG-Bereich, so Ronken weiter. Der 44-jährige Lessmann war zuletzt bei Kraft Heinz als Commercial Director Central-North-East-Europe und DACH tätig. Er berichtet an Malte Dammann, Geschäftsführer Vermarktung.