Beiersdorf : Steigt bei Naturkosmetikmarke ein

Der Kosmetikhersteller Beiersdorf hat erstmals eine Naturkosmetik-Marke übernommen. Das kleine Hamburger Unternehmen „Stop the Water while using me!“ vertreibt seine Produkte an gut 150 Design-Hotels und 350 Läden, das Geschäft der Marke soll weiter unabhängig geführt werden, wie beide Unternehmen betonten.