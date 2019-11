Grünländer: Geht weiter Richtung „grün“

Grünländer Käse wird nun ausschließlich aus Milch von Kühen hergestellt, die in Laufställen gehalten werden, also in Ställen, in denen sie sich jederzeit an 365 Tagen im Jahr frei bewegen können. Die Verbraucher werden darüber auf den Packungen informiert mit dem Hinweis „Milch von Freilaufkühen“.