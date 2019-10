Ingo Swoboda (Foto) ist neuer Head of Sales Retail bei Nestlé Waters Deutschland und wird direkt an Marc Honold, Geschäftsführer Nestlé Waters Deutschland, berichten.

Der 43-Jährige Swoboda startete seine Karriere bei Red Bull Deutschland. Hier begann er zunächst als On Premise Manager mit Personalführung. 2013 wurde er Business Development Manager bei Red Bull France, gefolgt von einer Position als nationaler On Premise Manager in Frankreich. 2016 wechselte Ingo Swoboda schließlich zu Warsteiner. Hier übernahm er als Sales Director den On-Trade-Bereich für Deutschland und Österreich.