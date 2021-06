Ahlborn besetzt ab dem 1. September 2021 seine neue Position, in der er an Muriel Lienau, Head of Nestlé Waters in Europe, Middle East and North Africa, berichtet und wird gleichzeitig Teil des Management-Teams der Nestlé Deutschland sein. Ahlborn startete im Jahr 2000 seine Karriere bei Nestlé Deutschland im Bereich Marketing & Sales. Nach verschiedenen Stationen im Vertrieb und Marketing wurde er 2009 in die Geschäftsleitung der Nestlé Kaffee & Schokoladen GmbH berufen. Dort übernahm er zunächst die Position des Head of Channel Category Sales Development, später die des Marketing Directors Beverages und 2013 die des Customer Sales Directors. 2019 folgte der Wechsel in die Schweiz, wo er als Head of Sales den Vertrieb verantwortet hat.