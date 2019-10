Milupa : Neuer Geschäftsführer

Anzeige

Er übernimmt diese Rolle zusätzlich zu seiner Geschäftsführerfunktion bei der auf medizinische Nahrung spezialisierten Danone-Tochter Nutricia GmbH in Erlangen. Zihla begann seine Karriere 1996 bei Procter & Gamble, wo er elf Jahre in verschiedenen Marketing-, Sales- und Führungspositionen tätig war, zuletzt als Associate Marketingdirektor für „Pet Health Nutrition Europe“. 2007 wechselte er von Procter & Gamble zu Danone in den Unternehmensbereich medizinische Ernährung (Advanced Medical Nutrition). Seit 2016 ist Zihla Geschäftsführer der auf medizinische Ernährung spezialisierten Danone-Tochter Nutricia in Erlangen.