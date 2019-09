Remagen-Gruppe: Gemeinsame Wege

Anzeige

Die seit vielen Jahren bekannten Fleisch- und Wurstklassiker der Firma Wulff werden nach Rezepturen, Vorgaben und Qualitätsstandards der Firma Wulff in der Produktionsstätte der Firma Remagen in Hürth bei Köln produziert. Die Markenhoheit und der Vertrieb der Fleischspezialitäten bleiben weiterhin bei der Wulff Fleisch- und Wurstwaren Vertriebs GmbH. Auslöser für die strategische Partnerschaft ist u.a. die mangelnde Expansionsmöglichkeit für die Firma Wulff am Standort in Telgte sowie deren strategischen Neuausrichtung mit Schwerpunkt vegetarische Produkte. Die vegetarischen Produktionslinien beider Unternehmen werden am neuen Standort der Firma Wulff in Gütersloh in Kooperation weiter ausgebaut. Zudem wird der Bereich der pürierten Kost, Essen für Menschen mit Kau- und Schluckproblemen (Dysphagie), intensiviert.