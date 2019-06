Anuga 2019: Andrang bei Bio-Produkten

Anzeige

Im Rahmen der Anuga bündelt die Messe das Angebot der Anbieter von Bio-Produkte in der Anuga Organic. Rund 250 Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen in der Halle Halle 5.1 ein breites Angebotsspektrum. Unter dem Dach der Anuga werden ausschließlich Produkte vorgestellt, für die der Nachweis einer anerkannten, im Markt üblichen Bio-Zertifizierung vorgelegt werden kann. Ergänzt wird das Ausstellerangebot durch die Sonderschau „Anuga Organic Market“. Sie setzt Bio-Produkte für den Handel in Szene und zeigt die Möglichkeiten eines vielfältigen Bio-Sortiments anschaulich auf. Ein kunden- wie standortgerechtes Bio-Angebot, regionale Produkte, fairer Handel und vegane Lebensmittel bleiben die Trends und Treiber der Branche. Im Fokus stehen unter anderem frische Fleisch,- Milch- und Molkereiprodukte, Matcha-Produkte, Bio-Feinkost und Weine aus biologischem Anbau.