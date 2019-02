PHW-Gruppe: Mehr Umsatz

Anzeige

Neben einem gestiegenen Fleischkonsum habe sich auch die Wiedereröffnung des zuvor abgebrannten Schlachthofes in Lohne bemerkbar gemacht sowie ein gestiegener Absatz im Ausland. Die Investitionen stiegen von 191,3 Millionen Euro auf 232,5 Millionen Euro, die Beschäftigtenzahl erhöhte sich von 6.772 auf 6.979. PHW ist Geflügelfleisch-Marktführer in Deutschland. Aktuell schlachtet das Unternehmen rund 4,5 Millionen Tiere pro Woche in Deutschland. Davon sollen bis Ende 2019 3,6 Millionen Tiere pro Woche aus sogenannten Tierwohl-Programmen kommen(siehe Interview in der Lebensmittelpraxis , Ausgabe 12. Februar 2019 vom 12. Februar)

Seit dem vergangenen Jahr hat Wiesenhof auch sein Angebot an fleischfreien Nahrungsmitteln ausgeweitet. Strategische Partnerschaften bestehen zum Beispiel mit einem israelischen Startup, das Fleisch aus der Petrischale entwickelt, ebenso mit den amerikanischen Unternehmen Beyond Meat, Good Catch Foods sowie der kanadischen Firma Enterra Feed Corporation, das Tiernahrung auf der Basis von Insekten herstellt.