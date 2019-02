Biofach: Markt für Bio-Produkte wächst weiter

Der deutsche Markt für Bio-Produkte wächst weiter. Im vergangenen Jahr seien ökologisch hergestellte Lebensmittel im Wert von 10,91 Milliarden Euro verkauft worden, berichtete der Bund Ökologischer Landwirtschaft (BÖLW) am Mittwoch zum Auftakt der Naturkostmesse Biofach in Nürnberg. Das seien 5,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. „Bio legt an allen Einkaufsplätzen zu“, sagte der BÖLW-Vorsitzende Felix zu Löwenstein.