Rezyklat-Forum:dm und Hersteller starten Initiative

13.09.2018 Lebensmittel Praxis

Gemeinsam mit den Industrieunternehmen Brauns-Heitmann, Dr. Bronner’s, Ecover +Method, Einhorn, Henkel, Procter & Gamble, Share und Vöslauer Mineralwasser hat dm-drogeriemarkt das Rezyklat-Forum ins Leben gerufen. Die Initiative verfolgt zwei Ziele.

Anzeige

Erstens soll sich die Wiederverwendung von Wertstoffen für Verpackungen deutlich erhöht werden, um den Kunden nachhaltigere Verpackungsalternativen anzubieten und die Mengen an reinem Verpackungsmüll zu reduzieren. Darüber hinaus soll das Bewusstsein der Menschen für ein Kreislaufsystem gefördert werden – von der Produktkonzeption bei den Herstellern, über den Gebrauch der Kunden, die haushaltsnahe Entsorgung bis hin zur Wiederverwertung der Verpackung.

„Die konsequente Wiederverwertung von Kunststoffen ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Primärrohstoffen und zur Reduzierung von Müll. Wir wollen eine breite Plattform schaffen,an der sich jeder Hersteller und Händler beteiligen kann.“, so Sebastian Bayer, Initiator des Forums und als dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung verantwortlich. Die Teilnehmer des ersten Rezyklat-Forums in Karlsruhe eine die Erkenntnis, dass es einer gemeinsamen Anstrengung von Herstellern und Händlern bedarf, um die Wertstoffkreisläufe zu schließen und so den Verpackungsmüll zu reduzieren.