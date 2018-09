Reidemeister & Ulrichs:Wechsel in der Geschäftsführung

13.09.2018 Lebensmittel Praxis

Der bisherige Geschäftsführer der Reidemeister & Ulrichs GmbH, Mirko Ranz, wird auf eigenen Wunsch das Unternehmen Ende März 2019 verlassen.

Neuer Geschäftsführer von R & U, zu Rotkäppchen Mumm gehörig, ist mit sofortiger Wirkung Markus Hotze, der in Personalunion auch weiterhin als Geschäftsführer der Eggers & Franke GmbH tätig ist, so Pressemeldungen. Ranz will sich künftig neuen beruflichen neu orientieren. Zuletzt hatte er die Neu-Organisation der verstärkten Außendienstmannschaft von Reidemeister & Ulrichs begleitet.