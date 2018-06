Dr. Oetker:Aktiv in Ägypten

14.06.2018 Lebensmittel Praxis

Dr. Oetker bleibt auf Expansionskurs und beabsichtigt, den ägyptischen Marktführer für Backartikel und Desserts, das in Kairo ansässige Unternehmen Tag El Melouk, zu übernehmen. Gleichzeitig wäre dies der Eintritt in den ägyptischen Markt. Eine Vereinbarung wurde jetzt von der bisherigen Eigentümerfamilie und Dr. Oetker unterzeichnet.

Tag El Melouk wurde 1954 in Kairo gegründet. Unter seinen Marken „Cook’s“ und „Tag El Melouk“ verkauft das Unternehmen Backartikel- und Dessertpulver-Produkte. In Kairo beschäftigt Tag El Melouk in zwei Produktionsstätten rund 400 Mitarbeiter und erwirtschaftet zweistellige Millionenerlöse. „Die Ägypter haben eine hohe Affinität zu Süßigkeiten und Desserts. Das macht diesen Markt für uns sehr interessant. Wir sehen hier viel Potenzial und viele Chancen. Darüber hinaus fügen sich die Produkte und starken Marken von Tag El Melouk hervorragend in die strategi-schen Produktkategorien von Dr. Oetker ein und stellen eine ideale Ergänzung unseres Sortiments dar“, sagt Dr. Albert Christmann, Vorsitzender der internationalen Geschäftsführung von Dr. Oetker.