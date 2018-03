Wrigley:Ein kleines Plus durch Extra und 5 Gum

01.03.2018 Lebensmittel Praxis

Das Jahr 2017 war für Wrigley in Deutschland ein Jahr mit weiterem Wachstum. Das teilt das Unternehmen jetzt mit. Nicht nur die Kategorie Kaugummi legte 2017 im Vergleich zum Vorjahr zu, sondern das Unternehmen generierte auch insgesamt ein Umsatzplus von 0,3 Prozent und ein um 3,7 Prozent erhöhtes Verkaufsvolumen gegenüber dem Vorjahr, so der Marktforscher Nielsen.

Damit generiert das Unternehmen erneut Wachstum und treibt auch die Kategorie positiv voran. Wrigley will auch weiterhin in Werbemaßnahmen, Kommunikation und Shopper-orientierte Konzepte sowie in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Strategie – vor allem in der Kassenzone – investieren. Die stärksten Treiber für das erfolgreiche Jahr waren die Marken Extra und 5 Gum. Extra bleibt das sechste Jahr in Folge auf Erfolgskurs und steigert seinen Absatz Laut Marktforscher um 7,3 Prozent. 5 Gum erzielte laut Nielsen ein Plus von 26,8 Prozent gegenüber 2016, unter anderem weiter beflügelt durch die Einführung der 5 Gum Dose und die Umstellung auf das neue Sticks Format.

Anfang des Jahres startet die markenübergreifende Initiative „Kau dich zum Ziel“. Parallel wird das bereits erfolgreich etablierte Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ von 5 Gum fortgeführt.