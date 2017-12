Farm & Food 4.0:Zukunft der Lebensmittelindustrie

14.12.2017 Lebensmittel Praxis

Die Zukunft der Lebensmittelindustrie wird am 22. Januar 2018 im Berliner Congress Center (BCC) auf der Farm & Food 4.0 diskutiert. Unter dem Motto „Mitten in der Revolution – Chancen suchen für die Wertschöpfung von morgen“, soll gezeigt werden, wie sich die fortschreitende Digitalisierung zum Vorteil aller gestalten lässt.

Unter anderem referieren Dr. Helmut Schramm, Bayer CropScience Deutschland zur gesellschaftlichen Diskussion zum Thema Pflanzenschutz und Bayers Antworten darauf. Britt Kritzler von Connecting Food, einem in Paris ansässigem Blockchain Technologie Start-up, wird Technologien und die digitale Vernetzung für jene Transparenz, die der Bürger verlangt, vorstellen. Stefan Hipp, Mitglied der Geschäftsleitung des Babykostherstellers und Sohn des Bio-Pioniers Claus Hipp widmet sich dem Thema „Vertrauen in Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und -distribution in einer digitalisierten Welt“ und Fabio Ziemßen von der Metro Group blickt in die Zukunft: Sein Vortag steht unter dem Titel „The future of retail, food and primary industry in the coming years“. Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter hier. Der Kongress Farm & Food 4.0 findet am 22. Januar 2018 im Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, 10178 Berlin (Nähe Alexanderplatz) statt.