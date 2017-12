Winkels:Läutet Generationen- und Personalwechsel ein

14.12.2017 Lebensmittel Praxis

Zum 31. Dezember 2017 geht der langjährige Winkels-Vertriebsgeschäftsführer Jürgen Eckardt (Foto 3. v. l.) in den Ruhestand, wie das Unternehmen mitteilt. Seine Aufgaben übernehmen Dieter Hamel (3. v. r.) als Geschäftsführer Vertrieb Lebensmittelhandel sowie Heiko Ursprung (2. v. r.), der als Geschäftsführer für den Vertrieb Getränkefachgroßhandel (GFGH) und weiterhin für die Gastrosparte verantwortlich zeichnet. Auch an der Holdingspitze gibt es Veränderung: Mit Denise Kaufmann (Foto) rückt demnach die vierte Generation des Familienunternehmens Winkels nach.

Hamel ist nach Unternehmensangaben den Winkels bereits seit 20 Jahren treu. Ursprung leitete seit 2014 die Gastronomie-Getränke-Service GmbH (GGS) erfolgreich. Eckardt werde seinen Nachfolgern zumindest in 2018 als Senior Adviser beratend zur Seite stehen.

„Diese Kontinuität macht ein großes Stück unseres Erfolges aus. Nur wer die Erfolgsfaktoren des Getränkemarktes und die Stärken und Schwächen eines Unternehmens kennt, kann zielgerichtet neue Wege beschreiten und es weiter voranbringen“, so der geschäftsführende Gesellschafter Gerhard Kaufmann (2.v.l.) Eine weitere Personalie: Helmut Strohmeyer (1. v. l.), bisher als Prokurist in der Geschäftsleitung für den Bereich Logistik verantwortlich, wird demnach Geschäftsführer Logistik der Winkels Getränke Logistik GmbH. Dazu erhalten nach Angaben des Unternehmens Jürgen Hartmann (Verkaufsleiter Key Account LEH) und Frank Hauber (Verkaufsleiter GFGH) Prokura. Oliver Nass leite zukünftig den Einkauf Handelsware.

Die 35-Jährige Denise Kaufmann übernehme in der Holding-Geschäftsführung die Verantwortung für die Bereiche Marketing und Vertrieb neben ihrem Vater Gerhard Kaufmann als Vorsitzendem der Geschäftsführung sowie dem kaufmännischen Geschäftsführer Alexander Granget (Foto ganz rechts). Zudem werden Kaufmann und Granget in die Geschäftsführung der Produktionsgesellschaften berufen. Granget werde zusätzlich Sprecher der Geschäftsführung der Winkels Getränke Logistik GmbH, aus der sich Gerhard Kaufmann am Ende des Jahres zurückziehen werde.