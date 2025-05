Logistik-Expansion - Deutsche Getränke Logistik übernimmt zwei neue Standorte

Mit neuen Logistikplattformen in Geesthacht und Querfurt erweitert die Deutsche Getränke-Logistik ihre Kapazitäten. Bildquelle: Veltins

Die Deutsche Getränke Logistik (DGL) übernimmt zwei neue Logistikstandorte in Geesthacht bei Hamburg und in Querfurt in Sachsen-Anhalt. Die Integration der Standorte in das bestehende Netzwerk soll im Spätsommer 2025 erfolgen, teilte das Unternehmen mit. Die Übernahmen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes.

Der Standort Geesthacht verfügt nach Angaben der DGL über eine Lager- und Logistikfläche von 35.000 Quadratmetern und beschäftigt 70 Mitarbeiter. In Querfurt stehen mehr als 20.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Dort arbeiten 48 Mitarbeiter.

„Mit diesen Standorten schließen wir bestehende Lücken in unserem Versorgungsnetz und erhöhen die Versorgungssicherheit für den Lebensmitteleinzelhandel in zwei wichtigen Regionen“, so der Vorsitzenden der Geschäftsführung, Markus Rütters.

DGL treibt Digitalisierung voran

Die DGL will nach eigenen Angaben ihre digitalen Lösungen und Systeme zügig in den neuen Regionen implementieren. Das Unternehmen hatte bereits im vergangenen Jahr neue Standorte in Bremen und Hannover-Langenhagen in sein Netzwerk integriert.

Die Deutsche Getränke Logistik wurde 2019 als Gemeinschaftsunternehmen der Radeberger Gruppe und der Brauerei Veltins gegründet. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der größten Mehrweglogistiker in Deutschland. Es betreibt Standorte in Berlin-Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Schleswig-Holstein.