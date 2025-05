Digitales Marketing - Yougov startet datenbasierte Werbelösung

Yougov bringt mit Shopper Audience Activation eine neue Lösung auf den Markt, die es Unternehmen ermöglicht, Zielgruppen auf Basis realer Kaufentscheidungen gezielt anzusprechen. Bildquelle: Getty Images

Das Marktforschungsunternehmen Yougov hat eine neue Targeting-Lösung für digitale Werbekampagnen eingeführt. Die Shopper Audience Activation genannte Lösung basiere auf realen Kaufdaten aus dem Yougov Shopper Panel, so das Unternehmen.

In Deutschland Zusammenarbeit mit Acxiom

Die neue Lösung richtet sich an Marketing- und Mediaverantwortliche in Unternehmen und Agenturen. Werbetreibende aus den Bereichen Konsumgüter, Unterhaltungselektronik, Bau- und Gartenbedarf, Pharma, Entertainment und Reisen können damit ihre digitalen Kampagnen auf bestimmte Käufersegmente ausrichten, teilte Yougov mit. Die Lösung steht in den wichtigsten europäischen Märkten zur Verfügung. In Deutschland arbeitet Yougov dafür mit dem Customer Intelligence Unternehmen Acxiom zusammen.

Datenschutzkonforme Ansprache der Kunden

„Mit Shopper Audience Activation bringen wir Werbetreibende näher an ihre Zielgruppen. Und zwar basierend auf echtem Einkaufsverhalten, also Daten, die die Realität unverfälscht widerspiegeln“, erklärte Martin Schlottmann, Global Business Development Director bei Yougov.

Die Lösung ermöglicht nach Angaben des Unternehmens unter anderem die gezielte Ansprache von Kunden der Wettbewerber sowie besonders loyaler Nutzer. Yougov zufolge lassen sich damit auch spezielle Marketingzielgruppen wie Personas oder kundenindividuelle Segmente erreichen. Die Lösung ist den Angaben zufolge in führende Demand-Side-Plattformen integriert und unterstützt eine datenschutzkonforme Ansprache.