Foodservice-Konzept - Lekkerland expandiert weiter mit „Fresh + Tasty“-Konzept

Der Großhändler Lekkerland hat sein „Fresh + Tasty“-Konzept an der 400. Tankstelle in Deutschland eingeführt. Das Foodservice-Angebot soll Tankstellenbetreibern zu einem profitableren Geschäft verhelfen. Neben Sortimentsberatung bietet Lekkerland auch Schulungen und eine Online-Lernplattform an.

Den Nerv der Konsumenten treffen: Das Lekkerland-Konzept soll unter anderem durch eine große Auswahl überzeugen. Bildquelle: Lekkerland

Lekkerland hat sein Foodservice-Konzept „Fresh + Tasty“ an der 400. Tankstelle in Deutschland eingeführt. Dies teilte das Unternehmen mit. Eine Shell-Tankstelle in Flensburg setzte das Konzept als jüngster Standort um.

Breit angelegtes Konzept zur Beratung und Unterstützung

„Fresh + Tasty“ soll Tankstellenbetreibern helfen, ihr Foodservice-Geschäft profitabler und attraktiver zu gestalten. Das Konzept unterstützt bei der Sortimentszusammenstellung, Preiskalkulation und Werbung. Zudem bietet Lekkerland Schulungen und Rezepturen an.

„Mit Fresh + Tasty trifft das Foodservice-Geschäft von Tankstellen den Nerv der Konsumenten – und den Bedarf der Betreiber“, erklärte Fabian Schinke, Director Category Foodservice bei Lekkerland.

Das Konzept zähle zu den führenden Foodservice-Konzepten an Tankstellen in Deutschland, gemessen an der Anzahl der teilnehmenden Standorte und dem Umfang der Service-Leistungen.

Shell-Betreiber Marks schätzt Standardisierung

Carsten Marks, Betreiber der Shell-Tankstelle in Flensburg, nannte die Standardisierung als wichtigen Grund für die Einführung von „Fresh + Tasty“. „Durch einheitliche Prozesse und klar definierte Rezepturen wissen Mitarbeitende immer, was sie zu tun haben“, sagte er.

Lekkerland führte das Konzept 2019 ein und entwickelte es seitdem weiter. Neben Präsenz-Schulungen gibt es nun auch eine Online-Plattform mit Lernvideos und Weiterbildungsmöglichkeiten. Im vergangenen Jahr überarbeitete das Unternehmen den Markenauftritt von „Fresh + Tasty“. Das Konzept lässt sich nach Unternehmensangaben modular an verschiedene Shop-Größen anpassen und eignet sich sowohl für große Autohöfe als auch für kleinere Tankstellen.