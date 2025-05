Geschäftsjahres-Bilanz - Edeka Nord überschreitet erstmals 4-Milliarden-Euro-Marke

Edeka Nord hat 2024 zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte einen Umsatz von über vier Milliarden Euro erzielt. Das geht aus den Geschäftszahlen hervor, die bei der Generalversammlung in Neumünster vorgestellt wurden.

Wachstum bei Edeka Nord: Umsatz überschreitet erstmals vier Milliarden Euro. Bildquelle: Edeka

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Edeka Nord einen Konzernumsatz von 4,073 Milliarden Euro verzeichnet. Das entspricht einem Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen wurden bei der Generalversammlung in Neumünster vorgestellt.

608 Märkte beliefert

„2024 war ein Jahr, in dem wir wirtschaftlich wie strukturell gefordert wurden. Trotz aller Herausforderungen haben wir wichtige Maßnahmen angestoßen, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen und die Leistungsfähigkeit unseres genossenschaftlichen Netzwerks zu stärken.“ Das sagte Geschäftsführer Frank Breuer.

Die Umsätze im selbstständigen Einzelhandel stiegen auf vergleichbarer Fläche um 2,4 Prozent. Die 13 von Edeka Nord selbst betriebenen Märkte (darunter 2 Marktkauf-Märkte) brachten es auf ein Umsatzwachstum von 4 Prozent. Insgesamt belieferte das Unternehmen zum Jahreswechsel 608 Märkte, davon 595 im selbstständigen Einzelhandel.

240 Millionen Euro Investitionssumme

Im Fleischwerk in Valluhn in Mecklenburg-Vorpommern belief sich der Umsatz auf 423,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 419,4 Millionen Euro. Die Backwarensparte erzielte 186 Millionen Euro, im Gegensatz zu 161 Millionen Euro im Vorjahr. Mit der Übernahme der Backhus Brot- und Backwaren GmbH & Co. KG betreibt das Unternehmen nun drei Produktionsstätten.

Edeka Nord investierte 2024 über 240 Millionen Euro, insbesondere in Einzelhandelsstandorte und Logistik. Schwerpunkte waren der Umbau bestehender Standorte und der Neubau eines Lagers in Neumünster-Eichhof. Für 2025 sind dort weitere Investitionen in Höhe von rund 22 Millionen Euro geplant.

Geschäftsführer rechnet mit leichtem Umsatzanstieg

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte Edeka Nord 5.653 Personen. Mehr als 1.300 Auszubildende waren im Absatzgebiet tätig. 85 Nachwuchskräfte beendeten ein internes Qualifizierungsprogramm.

Das Unternehmen rechnet laut Frank Breuer mit einem leichten Umsatzanstieg. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieben allerdings angespannt, fügte er hinzu.